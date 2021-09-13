Мария Захарова оценила речь Даниила Медведева после победы на US Open

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в разговоре с «СЭ» прокомментировала победу российского теннисиста Даниила Медведева в финале US Open над сербом Новаком Джоковичем (6:4, 6:4, 6:4).

«Меня поразила речь Даниила Медведева во время награждения. С каким уважением и достоинством он говорил о своем сопернике, отдавая должное мастерству и заслугам Джоковича. Для меня это высочайший образец того, каким должен быть спорт», — сказала Захарова «СЭ».

Это первая победа России в мужском турнире «Большого шлема» с 2005 года, когда Марат Сафин выиграл Australian Open.