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Мария Захарова оценила речь Даниила Медведева после победы на US Open

12:24
Мария Захарова. Фото Дмитрий Коротаев/"Известия"
Мария Захарова. Фото Дмитрий Коротаев/&quot;Известия&quot;
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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в разговоре с «СЭ» прокомментировала победу российского теннисиста Даниила Медведева в финале US Open над сербом Новаком Джоковичем (6:4, 6:4, 6:4).

«Меня поразила речь Даниила Медведева во время награждения. С каким уважением и достоинством он говорил о своем сопернике, отдавая должное мастерству и заслугам Джоковича. Для меня это высочайший образец того, каким должен быть спорт», — сказала Захарова «СЭ».

Это первая победа России в мужском турнире «Большого шлема» с 2005 года, когда Марат Сафин выиграл Australian Open.

Россиянин Даниил Медведев выиграл&nbsp;US Open.

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Сергей Федоров все материалы автора

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