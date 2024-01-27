Бывшая теннисистка Петрова считает, что опыт и тактика решат судьбу финала Australian Open

Бывшая теннисистка Надежда Петрова поделилась ожиданиями от предстоящего финала Открытого чемпионата Австралии между Даниилом Медведевым и Янником Синнером.

«Даниилу будет тяжело, но тут уже начнется борьба опыта, тактической подготовки и уверенности в себе на финальной стадии турнира против сильных сторон молодого, амбициозного теннисиста, который невероятно передвигается на корте, показывает отличный теннис и сохраняет потрясающее хладнокровие», — цитирует Петрову «Газета.ru».