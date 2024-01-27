Бывшая теннисистка Петрова считает, что опыт и тактика решат судьбу финала Australian Open
Бывшая теннисистка Надежда Петрова поделилась ожиданиями от предстоящего финала Открытого чемпионата Австралии между Даниилом Медведевым и Янником Синнером.
«Даниилу будет тяжело, но тут уже начнется борьба опыта, тактической подготовки и уверенности в себе на финальной стадии турнира против сильных сторон молодого, амбициозного теннисиста, который невероятно передвигается на корте, показывает отличный теннис и сохраняет потрясающее хладнокровие», — цитирует Петрову «Газета.ru».
Финал Australian Open в мужском разряде пройдет 28 января в Мельбурне. Начало запланировано на 11:30 по московскому времени.
Источник: Газета.ru
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