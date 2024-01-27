Какие турниры «Большого шлема» выигрывали российские теннисисты

За всю историю ряд российских теннисистов выигрывали турниры «Большого шлема». «СЭ» приводит подробную информацию о победителях соревнований из России.

Список победителей турниров «Большого шлема» в мужском одиночном разряде

Даниил Медведев — US Open-2021

Марат Сафин — Australian Open-2005

Марат Сафин — US Open-2000

Евгений Кафельников — Australian Open-1999

Список победителей турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде

Мария Шарапова — Roland Garros-2014

Мария Шарапова — Roland Garros-2012

Светлана Кузнецова — Roland Garros-2009

Мария Шарапова — Australian Open-2008

Australian Open-2008 Мария Шарапова — Us Open-2006

Анастасия Мыскина — Roland Garros-2004

Мария Шарапова — Уимблдон-2004

Светлана Кузнецова — Us Open-2004

28 января третья ракетка мира из России Даниил Медведев сыграет в финале Australian Open-2024 против итальянца Янника Синнера на корте «Род Лэйвер Арена» в Мельбурне. Начало — в 11.30 по московскому времени.

«СЭ» ведет онлайн-трансляции игрового дня Открытого чемпионата Австралии. Видеотрансляции турниров «Большого шлема» официально не показываются в России.