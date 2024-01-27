Какие турниры «Большого шлема» выигрывали российские теннисисты
За всю историю ряд российских теннисистов выигрывали турниры «Большого шлема». «СЭ» приводит подробную информацию о победителях соревнований из России.
Список победителей турниров «Большого шлема» в мужском одиночном разряде
- Даниил Медведев — US Open-2021
- Марат Сафин — Australian Open-2005
- Марат Сафин — US Open-2000
- Евгений Кафельников — Australian Open-1999
Список победителей турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде
- Мария Шарапова — Roland Garros-2014
- Мария Шарапова — Roland Garros-2012
- Светлана Кузнецова — Roland Garros-2009
- Мария Шарапова — Australian Open-2008
- Мария Шарапова — Us Open-2006
- Анастасия Мыскина — Roland Garros-2004
- Мария Шарапова — Уимблдон-2004
- Светлана Кузнецова — Us Open-2004
28 января третья ракетка мира из России Даниил Медведев сыграет в финале Australian Open-2024 против итальянца Янника Синнера на корте «Род Лэйвер Арена» в Мельбурне. Начало — в 11.30 по московскому времени.
«СЭ» ведет онлайн-трансляции игрового дня Открытого чемпионата Австралии. Видеотрансляции турниров «Большого шлема» официально не показываются в России.
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