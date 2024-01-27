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Сегодня, 22:30

Какие турниры «Большого шлема» выигрывали российские теннисисты

Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Теннисист Марат Сафин.
Марат Сафин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

За всю историю ряд российских теннисистов выигрывали турниры «Большого шлема». «СЭ» приводит подробную информацию о победителях соревнований из России.

Список победителей турниров «Большого шлема» в мужском одиночном разряде

  • Даниил Медведев — US Open-2021
  • Марат Сафин — Australian Open-2005
  • Марат Сафин — US Open-2000
  • Евгений Кафельников — Australian Open-1999

Список победителей турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде

  • Мария Шарапова — Roland Garros-2014
  • Мария Шарапова — Roland Garros-2012
  • Светлана Кузнецова — Roland Garros-2009
  • Мария Шарапова — Australian Open-2008
  • Мария Шарапова — Us Open-2006
  • Анастасия Мыскина — Roland Garros-2004
  • Мария Шарапова — Уимблдон-2004
  • Светлана Кузнецова — Us Open-2004

28 января третья ракетка мира из России Даниил Медведев сыграет в финале Australian Open-2024 против итальянца Янника Синнера на корте «Род Лэйвер Арена» в Мельбурне. Начало — в 11.30 по московскому времени.

«СЭ» ведет онлайн-трансляции игрового дня Открытого чемпионата Австралии. Видеотрансляции турниров «Большого шлема» официально не показываются в России.

Теннис
Даниил Медведев
Евгений Кафельников
Марат Сафин
Мария Шарапова
Светлана Кузнецова
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