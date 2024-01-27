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Даниил Медведев: статистика и результаты выступления на Australian Open 2024

Медведев прошел шесть соперников на Australian Open-2024
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Теннисист Даниил Медведев.
Даниил Медведев.
Фото AFP

Третья ракетка мира Даниил Медведев сыграет в финале Australian Open-2024 28 января на корте «Род Лэйвер Арена» в Мельбурне против итальянца Янника Синнера. 27-летний российский теннисист прошел шесть соперников на турнире «Большого шлема».

В первом круге Открытого чемпионата Австралии Медведев встречался с французом Теренсом Атманом, который отказался продолжать матч при счете 7:5, 2:6, 4:6, 0:1.

В следующем круге россиянин обыграл финна Эмиля Руусувуори со счетом 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0.

В третьем круге Australian Open Медведев прошел канадца Феликса Оже-Альяссима — 6:3, 6:4, 6:3.

В 1/8 финала россиянин выиграл у португальца Нуну Боржеша в четырех сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1.

В четвертьфинале Australian Open Медведев одержал победу над поляком Хубертом Хуркачем 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4.

В полуфинале турнира «Большого шлема» россиянин оказался сильнее немца Александра Зверева — 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.

«СЭ» ведет онлайн-трансляции игрового дня Открытого чемпионата Австралии. Видеотрансляции турниров «Большого шлема» официально не показываются в России.

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
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