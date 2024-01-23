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Сегодня, 01:58

Янчук: «Были сомнения в готовности Калинской играть успешно на Australian Open»

Сергей Разин
корреспондент
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал выход российской теннисистки Анны Калинской в четвертьфинал Australian Open.

«Анна на слуху последние три-четыре года, но спортивного взрыва от нее мы еще не наблюдали. Сегодня она впервые заявила о себе настолько серьезно — ведь прежде не пробивалась в столь высокие стадии турниров Большого шлема. Мастерства ей не занимать — оно у Калинской было и прежде, но не получалось выстрелить. Признаюсь, были сомнения о готовности Калинской играть успешно на Australian Open. Это первый в году престижный крупный турнир, времени на подготовку крайне мало, и на первый план выходит способность и умение игроков поймать свой пик формы. В данный период сезона случайностей больше, чем, условно говоря, в середине», — приводит слова Янчука RT.

Ранее Калинская обыграла итальянку Жасмин Паолини (6:4, 6:2) и впервые вышла в четвертьфинал на турнирах Большого шлема.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1261528-yanchuk-kalinskaya-australian-open
Australian Open
Анна Калинская
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