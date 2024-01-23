Тарпищев: «Калинская может выйти в полуфинал Australian Open»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился впечатлениями от выступления Анны Калинской на Australian Open.

«Калинская пару прилично играет, но раньше была недостаточно цепкой. Манера держаться у нее такая, аристократическая. Реально же по голове, по уму она играет хорошо, — сказал Тарпищев. — Стала играть реально сильнее сейчас — за счет технико-тактических действий. Симпатичный теннис показывает, ей по силе, если физически хватит, оказаться в полуфинале», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Ранее Калинская обыграла итальянку Жасмин Паолини (6:4, 6:2) и впервые вышла в четвертьфинал на турнирах Большого шлема.