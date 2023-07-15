Вондроушова стала самой низкорейтинговой теннисисткой, выигравшей Уимблдон

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова стала победительницей Уимблдона-2023.

В финале она обыграла Онс Жабер со счетом 6:4, 6:4. Как сообщает Opta, Вондроушова стала самой низкорейтинговой теннисисткой (42-я ракетка мира), выигравшей титул в женском одиночном разряде на Уимблдоне с момента введения рейтинга WTA.

Рейтинг. Фото Opta

Также 24-летняя чешка стала пятой левшой, завоевавшей титул на этом турнире «Большого шлема» в Открытой эре, после Энн Джонс, Мартины Навратиловой, Петры Квитовой и Анжелики Кербер.

Вондроушова впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема». С понедельника она станет десятой ракеткой мира. Также Маркета — первая «несеянная» теннисистка в Открытой эре, выигравшая Уимблдон.