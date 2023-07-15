Вондроушова обыграла Жабер в финале Уимблдона-2023

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова обыграла Онс Жабер в финале Уимблдона-2023.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:4. Девушки провели на корте 1 час 20 минут.

42-я ракетка мира Вондроушова ни разу не подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 7. На счету 6-й ракетки мира Жабер 1 эйс, ни одной двойной и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

24-летняя Вондроушова впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема». С понедельника она станет десятой ракеткой мира. Также Маркета — первая «несеянная» теннисистка в Открытой эре, выигравшая Уимблдон.

28-летняя Жабер второй год подряд не смогла одержать победу в финале Уимблдона. В 2022 году она проиграла Елене Рыбакиной.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Финал

Маркета Вондроушова (Чехия) — Онс Жабер (Тунис, 6) — 6:4, 6:4