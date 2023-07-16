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Сегодня, 13:00

Уимблдон: чемпионы и рекордсмены турнира в мужском одиночном разряде

В мужском турнире Уимблдона в воскресенье определится чемпион
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Новак Джокович.
Фото AFP
Роджер Федерер.
Фото AFP
Новак Джокович.
Фото Reuters
Карлос Алькарас.
Фото Reuters
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Финал Уимблдонского теннисного турнира в мужском одиночном разряде пройдет в воскресенье, 16 июля.

В решающем матче сыграют первая ракетка мира Карлос Алькарас и второй номер рейтинга, действующий чемпион мейджора в Лондоне Новак Джокович. В полуфинальном матче испанец обыграл россиянина Даниила Медведева — 6:3, 6:3, 6:3, сербский теннисист был сильнее итальянца Янника Синнера — 6:3, 6:4, 7:6(4).

«СЭ» вспоминает наиболее успешных участников, рекодсменов и последнего победителя турнира.

Роджер Федерер.
Фото AFP

Рекордсмен по числу титулов Уимблдона

Швейцарский теннисист Роджер Федерер является рекордсменом Уимблдонского турнира по числу побед в мужском одиночном разряде. На его счету — 8 титулов. Причем пять из них Федерер завоевал подряд — с 2003 по 2007 год. Также швейцарец участвовал в семи финалах Уимблдона подряд — с 2003 по 2009 год.

Джокович выиграл 7 титулов (4 подряд с 2018 года, в 2020-м турнир отменили из-за пандемии коронавируса). Новак только раз проиграл финал Уимблдона — в 2013 году против британца Энди Маррея.

Самый молодой чемпион Уимблдона

Самым юным чемпионом в Лондоне становился Борис Беккер. Немецкий теннисист выиграл Уимблдонский турнир в одиночном разряде в 1985 году в возрасте 17 лет и 227 дней. Он также стал первым немецким победителем в истории турнира и первым несеяным чемпионом.

В финальном матче он победил южноафриканского теннисиста Кевина Каррена — 6:3, 6:7(4), 7:6(3), 6:4. С этого момента и до конца карьеры Беккер всегда находился в центре внимания прессы и теннисных фанатов.

Самый возрастной чемпион Уимблдона

Роджер Федерер выиграл турнир в Лондоне в 2017 году в рекордный восьмой раз. На момент победы на Уимблдоне ему было 35 лет, 11 месяцев и 8 дней. Таким образом, он самым возрастным чемпионом турнира в Открытой эре. До него самым «пожилым» победителем считался американец Артур Эш, который в 1975 году завоевал титул в 31 год, 11 месяцев и 25 дней. Также Федерер стал вторым в списке самых возрастных триумфаторов всех мэйджоров.

Самым «пожилым» чемпионом Уимблдона за всю историю стал британский теннисист Артур Гор, который выиграл турнир в одиночном разряде в возрасте на момент финала 41 год и 182 дня. Этот рекорд до сих пор никто не смог превзойти.

Новак Джокович.
Фото Reuters

Чемпион Уимблдона 2022

Действующим чемпионом Уимблдонского турнира является Новак Джокович. В финальном матче 2022 года серб оказался сильнее австралийца Ника Кирьоса в четырех сетах — 4:6, 6:3, 6:4, 7:6. Спортсмены провели на корте 3 часа и 4 минуты. Таким образом, Джокович в седьмой раз в карьере стал победителем Уимблдона.

Даниил Медведев.
Фото Reuters

Лучшие результаты российских теннисистов на Уимблдоне

Россияне в мужском одиночном разряде до сих пор не смогли добиться титула в Лондоне.

Серьезное достижение было в семидесятые у Александра Метревели, который в финале Уимблдонского турнира 1973 года проиграл Яну Кодешу из Чехословакии — 1:6, 8:9 (5:7), 3:6.

Также в 1968 и 1970 году советский теннисист играл в финале Уимблдона в смешанном парном разряде вместе с Ольгой Морозовой.

Даниил Медведев на Уимблдоне-2023 показал лучший результат в своей карьере и вперые дошел до полуфинала травяного мейджора.

Карлос Алькарас.
Фото Reuters

Достижения финалистов 2023

20-летний Карлос Алькарас второй раз в карьере вышел в финал «Большого шлема». Он является чемпионом прошлогоднего розыгрыша US Open. Испанец сыграет в своем 15-м финале в туре и седьмом решающем матче в текущем сезоне. В 2023 году он сумел завоевать пять титулов.

36-летний Новак Джокович является победителем четырех предыдущих розыгрышей Уимблдона. Он сыграет в финале этого турнира уже в девятый раз. В случае победы серб сравняется по количеству уимблдонских титулов с рекордсменом Роджером Федерером (8 побед).

Для Джоковича финал Уимблдона-2023 станет 35-м на турнирах «Большого шлема» — он обновил свой же рекорд в мужском теннисе.

Следить за финалом Уимблдона в мужском одиночном разряде в прямом эфире можно с помощью текстовой онлайн-трансляции на сайте «СЭ», а также на официальном сайте соревнований. Легальных телетрансляций на российских телеканалах не запланировано.

Уимблдон
Карлос Алькарас
Новак Джокович
Роджер Федерер
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