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Сегодня, 09:21

Еще два теннисиста с медотводами от вакцинации покинули Австралию

Роман Шишов
Корреспондент

Еще два теннисиста, прибывшие в Австралию для участия в Australian Open, покинули страну из-за медотводов от вакцинации против коронавируса, информирует ABC Sport. Их имена не сообщаются.

Однако известно, что они уже свободно перемещались в Австралии, но столкнулись с проблемами, когда дело первой ракетки мира серба Новака Джоковича получило широкую огласку.

Напомним, ранее по той же причине из страны была выдворена чешская теннисистка Рената Ворачова.

Джокович, который также столкнулся с аннулированием визы и угрозой депортации, пока остается в Австралии и ожидает решения министра иммиграции Алекса Хоука.

Australian Open пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.

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