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Сегодня, 09:41

Вице-президент ФТР Селиваненко рассказал, за счет чего Карацев может победить Тиафо на «Ролан Гаррос»

Руслан Минаев
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал предстоящий матч между Асланом Карацевым и американцем Фрэнсисом Тиафо во втором круге «Ролан Гаррос».

«Аслан в весеннем отрезке сезона показал ту игру, которая дает ему возможность претендовать на победу в матче с любым соперником. Фрэнсис по натуре импровизатор, в игре с ним всегда важна дисциплина», — цитирует Селиваненко «РБ Спорт».

Матч Карацева и Тиафо состоится 1 июня. Начало — в 15.00 мск.

Источник: РБ Спорт
Теннис
Roland Garros
Аслан Карацев
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