Вице-президент ФТР Селиваненко рассказал, за счет чего Карацев может победить Тиафо на «Ролан Гаррос»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал предстоящий матч между Асланом Карацевым и американцем Фрэнсисом Тиафо во втором круге «Ролан Гаррос».

«Аслан в весеннем отрезке сезона показал ту игру, которая дает ему возможность претендовать на победу в матче с любым соперником. Фрэнсис по натуре импровизатор, в игре с ним всегда важна дисциплина», — цитирует Селиваненко «РБ Спорт».

Матч Карацева и Тиафо состоится 1 июня. Начало — в 15.00 мск.