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Сегодня, 09:20

Соболенко отказалась отвечать на провокационные вопросы украинской журналистки

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко не стала отвечать на политические вопросы украинской журналистки после прохода в третий круг «Ролан Гаррос».

31 мая Соболенко обыграла во втором круге «Ролан Гаррос» белоруску Ирину Шиманович — 7:5, 6:2. На послематчевой пресс-конференции журналистка из Украины попыталась задать спортсменке вопросы об отношении к президенту Белоруссии Александру Лукашенко и событиям на Украине.

«Я не буду это комментировать, так что спасибо за вопрос», — приводит слова Соболенко Daily Express.

Несмотря на отказ, журналистка продолжила настаивать на ответе, поэтому в ситуацию пришлось вмешаться модератору пресс-конференции.

В третьем круге «Ролан Гаррос» 25-летняя теннисистка сыграет с россиянкой Камиллой Рахимовой.

Теннис
Roland Garros
Арина Соболенко
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