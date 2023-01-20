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Сегодня, 19:18

Веснина: «Медведев проиграл очень сильному теннисисту, который может пройти в финал или даже выиграть турнир»

Алина Савинова
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Олимпийская чемпионка Елена Веснина высказалась о поражении россиянина Даниила Медведева от американца Себастьяна Корды в третьем туре Australian Open (7:6, 6:3, 7:6).

«Медведев играл с очень опасным и с перспективным теннисистом. Обидно, что Даня не сумел навязать свою игру и пощупать свой теннис, весь матч догонял, так и не получилось перевернуть ход матча. Проиграл очень сильному теннисисту, который может пройти в финал или даже выиграть турнир.

Проигрыш для теннисиста, который ставит цель выиграть Australian Open, явно не успех. Но такие осечки случаются, такое бывало у великого Агасси, Федерера, нужно сделать выводы. Может, он не успел подготовиться должным образом, сетка имеет значение, соперник сегодня показал невероятный теннис, уровень минимум топ-10 был», — цитирует Веснину Metaratings.ru.

По итогам турнира россиянин выпадет из топ-10 рейтинга ATP впервые с лета 2019 года. Он опустится как минимум на 12-е место, не защитив очки за прошлогодний финал.

Источник: https://metaratings.ru/news/vesnina-medvedev-proigral-silnomu-tennisistu-kotoryi-mozhet-proiti-final-ili-dazhe-vyigrat-turnir-221397/
Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Елена Веснина
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