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Сегодня, 20:05

Макинрой назвал Рублева одним из главных претендентов на победу на Australian Open

Алина Савинова
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Бывшая первая ракетка мира Джон Макинрой считает, что российский теннисист Андрей Рублев может выиграть Открытый чемпионат Австралии-2023 на фоне травмы серба Новака Джоковича.

«Есть довольно большая вероятность, что травма не будет слишком долго беспокоить Джоковича. Но это открывает двери для других игроков, которые никогда не выигрывали Открытый чемпионат Австралии. Возможно, будут совершенно неожиданные финалисты, но есть и другие, которые стремятся достичь высокого уровня — Рублев, например», — сказал Макинрой в интервью Eurosport.

В третьем круге Australian Open Рублев встретится с британцем Даниэлем Эвансом. Матч пройдет в субботу, 21 января.

Источник: https://www.express.co.uk/sport/tennis/1724154/Novak-Djokovic-injury-John-McEnroe-Australian-Open-tennis-news
Теннис
Андрей Рублев
Джон Макинрой
Новак Джокович
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