Вера Звонарева и Лаура Зигемунд в финале US Open: прямая трансляция (видео)

Звонарева в паре с Зигемунд сыграет в финале US Open 10 сентября в 19:00 мск

Россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд сыграют с новозеландской теннисисткой Эрин Рутлифф и представительницей Канады Габриэлой Дабровски в финале Открытого чемпионата США в парном разряде 10 сентября, в воскресенье. Решающий матч пройдет в Нью-Йорке (США) и начнется в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире бесплатно посмотреть трансляцию матча Лаура Зигемунд/Вера Звонарева — Эрин Рутлифф/Габриэла Дабровски можно в соцсети «ВКонтакте» (например, в этой группе).

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию финального матча US Open.

В полуфинале Зигемунд и Звонарева обыграли американку Дженнифер Брэди и бразильянку Луизу Стефани. Матч завершился со счетом 6:4, 6:1.

Общий призовой фонд турнира составляет 65 000 000 долларов. Вера Звонарева и Лаура Зигемунд выигрывали US Open в парном разряде в 2020 году. Букмекеры считают эту пару фаворитом решающего матча. На их победу можно поставить с коэффициентом 1,72.

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