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Сегодня, 18:07

Пивоварова раскритиковала фанатов Алькараса, провоцировавших Медведева в полуфинале US Open

Алина Савинова
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Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова считает, что публика вела себя неподобающим образом в полуфинале US Open между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Карлосом Алькарасом.

«Вся арена откровенно болела за Алькараса и очень сильно мешала Даниилу играть на его подаче, чтобы он не оформил матчбол. Но Медведев не дрогнул, не отреагировал на это. Болельщики вели себя, конечно, неподобающе для тенниса, но в Нью-Йорке, как и в Австралии, бывают такие активные зрители, которые мешают играть. Слава богу, они не смогли спровоцировать Медведева на этот раз, и он сумел завершить матч», — цитирует Пивоварову «Газета.Ru».

В финале Открытого чемпионата США Медведев сыграет с сербским теннисистом Новаком Джоковичем. Матч пройдет 10 сентября и начнется не ранее 23.00 по московскому времени. Счет в личных встречах 9-5 в пользу серба.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/09/10/21257414.shtml
Теннис
Анастасия Пивоварова
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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