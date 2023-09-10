Медведев сыграет против Джоковича в финале US Open 10 сентября в 23:00 мск

Третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев сыграет в рамках финала Открытого чемпионата США против серба Новака Джоковича в воскресенье, 10 сентября. Ориентировочное время начала матча — не ранее 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Даниил Медведев — Новак Джокович.

Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию финального матча US Open-2023 в мужском одиночном разряде можно будет в соцсети «ВКонтакте».

В полуфинале турнира Медведев обыграл первую ракетку мира и чемпиона US Open-2022 Карлоса Алькараса — 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3. В то же время Джокович был сильнее американца Бена Шелтона (6:3, 6:2, 7:6).

Всего Медведев и Джокович встречались друг с другом 14 раз. 9 раз сильнее оказывался сербский теннисист (из них — две победа были на отказе соперника), 5 раз выигрывал россиянин — одна из побед случилась как раз в финале US Open в 2021 году.

Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин и женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»