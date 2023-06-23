Тарпищев считает, что Хачанов из-за травмы пропустит Открытый чемпионат США

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением о травме Карена Хачанов, из-за которой он снялся с Уимблдона.

«Очень обидная травма, потому что Карен набрал ход, мог хорошо выступить на Уимблдоне. Такая же [травма] была у Андрея Рублева, когда он пропустил три месяца. Так что US Open Хачанов тоже пропустит, к сожалению», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

23 июня стало известно, что Хачанов снялся с Уимблдона. 27-летний россиянин сообщил, что у него стрессовый перелом и частичный перелом кости крестца.

Уимблдон пройдет 3-16 июля. Хачанов последний раз играл на турнире в Лондоне в 2021 году. Тогда он добрался до четвертьфинала, в котором не смог обыграть канадца Дениса Шаповалова.