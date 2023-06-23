Янчук считает Медведева фаворитом в матче турнира в Галле с Баутиста-Агутом

Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что россиянин Даниил Медведев является фаворитом в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в германском Галле против испанца Роберто Баутиста-Агута, но матч будет непростым для обоих соперников.

«Матч с Баутиста-Агутом будет очень серьезным, обоим придется нелегко. Медведеву придется больше бегать, чаще темп нагнетать. На траве нужна острота и точное направление мяча, здесь велик элемент случайности. Я считаю Медведева фаворитом в матче, но выиграть будет очень непросто», — приводит слова Янчука ТАСС.

Матч между Медведевым (первый посев) и Баутиста-Агутом (восьмой посев) пройдет 23 июня