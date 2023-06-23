Хачанов: «Из-за частичного перелома кости крестца я не могу принять участие в Уимблдоне»

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал снятие с Уимблдона-2023.

«Мне нелегко писать это заявление, но я вынужден сообщить вам о своем отказе от участия в предстоящем чемпионате Уимблдона. Из-за досадной травмы, полученной на Открытом чемпионате Франции (стрессовый перелом и частичный перелом кости S1 крестца), я не смогу принять участие в Уимблдоне второй год подряд. Решение о снятии с соревнований далось мне нелегко, и я до последнего надеялся, что за эти несколько недель смогу восстановиться, но моя медицинская команда заверила меня, что в моем случае это невозможно.

Как бы ни было тяжело, теперь я сосредоточусь на своем восстановлении, буду усердно работать, чтобы стать здоровым и вернуться к турнирам в августе. Я счастлив, что моя семья рядом со мной, и благодарен, что смогу присутствовать при рождении моего второго сына, которого мы ждем очень скоро.

Я по-прежнему предан своему делу и буду использовать эту неудачу как мотивацию, чтобы вернуться и, надеюсь, продолжать добиваться того, чего я хочу. Спасибо за ваше понимание и постоянную поддержку, это очень много значит для», — написал Хачнов в своих соцсетях.

Уимблдон пройдет 3-16 июля. Хачанов последний раз играл на турнире в Лондоне в 2021 году. Тогда он добрался до четвертьфинала, в котором не смог обыграть канадца Дениса Шаповалова.