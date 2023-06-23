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Сегодня, 12:12

Карен Хачанов снялся с Уимблдона

Ана Горшкова
Корреспондент
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Карен Хачанов.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Карен Хачанов снялся с Уимблдона.

В основной сетке его заменит аргентинец Хуан Мануэль Черундоло.

Ранее 27-летний россиянин снялся с турнира ATP 500 в Галле. Он заявил, что его беспокоят последствия травмы, полученной на «Ролан Гаррос». На турнире в Париже Хачанов дошел до четвертьфинала, где проиграл Новаку Джоковичу (6:4, 6:7 (0:7), 2:6, 4:6).

Уимблдон пройдет 3-16 июля. Хачанов последний раз играл на турнире в Лондоне в 2021 году. Тогда он добрался до четвертьфинала, в котором не смог обыграть канадца Дениса Шаповалова.

Источник: Entry Lists
Теннис
Wimbledon
Карен Хачанов
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