Карен Хачанов снялся с Уимблдона

Российский теннисист Карен Хачанов снялся с Уимблдона.

В основной сетке его заменит аргентинец Хуан Мануэль Черундоло.

Ранее 27-летний россиянин снялся с турнира ATP 500 в Галле. Он заявил, что его беспокоят последствия травмы, полученной на «Ролан Гаррос». На турнире в Париже Хачанов дошел до четвертьфинала, где проиграл Новаку Джоковичу (6:4, 6:7 (0:7), 2:6, 4:6).

Уимблдон пройдет 3-16 июля. Хачанов последний раз играл на турнире в Лондоне в 2021 году. Тогда он добрался до четвертьфинала, в котором не смог обыграть канадца Дениса Шаповалова.