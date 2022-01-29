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Сегодня, 18:52

Барти — о победе на Australian Open: «Не чувствую, что должна стоять рядом с великими чемпионками»

Эшли Барти не чувствует, что после победы на Australian Open должна стоять рядом с великими чемпионками
Анна Горшкова
Корреспондент

Первая ракетка мира Эшли Барти прокомментировала победу на Australian Open.

«Мне еще предстоит много работы. Если честно, я не чувствую, что должна стоять рядом с великими чемпионками нашего спорта. Я все еще учусь и оттачиваю свое мастерство.

Очень здорово, что я добилась стабильности на всех кортах. Это было одной из главных задач, которую поставил мой бывший тренер. И теперь выиграть «Шлемы» на всех покрытиях просто потрясающе. Я никогда не думала, что у меня такое получится", — приводит слова Барти сайт WTA.

Барти в финале Australian Open обыграла американку Дэниэлл Коллинз со счетом 6:3, 7:6 (7:2). Она стала первой австралийкой за 44 года, которая победила на этом турнире.

Источник: https://www.wtatennis.com/news/2466906/barty-triumphs-over-collins-becomes-first-australian-open-home-champion-since-1978
Теннис
Эшли Барти
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