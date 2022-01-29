Эшли Барти не чувствует, что после победы на Australian Open должна стоять рядом с великими чемпионками

Первая ракетка мира Эшли Барти прокомментировала победу на Australian Open.

«Мне еще предстоит много работы. Если честно, я не чувствую, что должна стоять рядом с великими чемпионками нашего спорта. Я все еще учусь и оттачиваю свое мастерство.

Очень здорово, что я добилась стабильности на всех кортах. Это было одной из главных задач, которую поставил мой бывший тренер. И теперь выиграть «Шлемы» на всех покрытиях просто потрясающе. Я никогда не думала, что у меня такое получится", — приводит слова Барти сайт WTA.

Барти в финале Australian Open обыграла американку Дэниэлл Коллинз со счетом 6:3, 7:6 (7:2). Она стала первой австралийкой за 44 года, которая победила на этом турнире.