Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Защитник «Зенита» Ловрен выразил поддержку Джоковичу, которого депортируют из Австралии

03:22
Теги:

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен высказался в поддержку сербского теннисиста Новака Джоковича. Ранее стало известно, что серба вышлют из Австралии.

«Теперь я еще больше болею за Джоковича, чтобы он выиграл свой 21-й турнир «Большого шлема», — написал Ловрен в Twitter. — Держись, Ноле».

Новак не сможет въехать в Австралию, куда он прибыл для будущего участия в Australian Open. У теннисиста возникли проблемы с въездом в страну из-за неправильно оформленной визы. Команда серба неверно заполнила пункт о вакцинации против коронавируса и медотводе. Джокович ранее отказывался говорить, вакцинировался ли он от коронавируса.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
Главное событие хоккейной России в новом году: Ротенберг стал тренером СКА и выдал мем про Моуриньо
В Калуге 90 пассажиров выгнали на ночь из аэропорта
1
0
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное