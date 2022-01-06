Защитник «Зенита» Ловрен выразил поддержку Джоковичу, которого депортируют из Австралии

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен высказался в поддержку сербского теннисиста Новака Джоковича. Ранее стало известно, что серба вышлют из Австралии.

Sad jo? vise navijam da @DjokerNole osvoji 21. Grand slam. Drzi se Nole. — Dejan Lovren (@Dejan06Lovren) January 5, 2022

«Теперь я еще больше болею за Джоковича, чтобы он выиграл свой 21-й турнир «Большого шлема», — написал Ловрен в Twitter. — Держись, Ноле».

Новак не сможет въехать в Австралию, куда он прибыл для будущего участия в Australian Open. У теннисиста возникли проблемы с въездом в страну из-за неправильно оформленной визы. Команда серба неверно заполнила пункт о вакцинации против коронавируса и медотводе. Джокович ранее отказывался говорить, вакцинировался ли он от коронавируса.