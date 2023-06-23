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Сегодня, 13:31

Стала известна причина снятия Хачанова с Уимблдона

Ана Горшкова
Корреспондент
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Появилась информация о причине снятия российского теннисистка Карена Хачанов с Уимблдона-2023.

В заявочном листе турнира указано, что 27-летний спортсмен снялся из-за стрессового перелома. Это травма, вызванная постоянной нагрузкой на определенную часть тела.

Конкретные детали повреждения неизвестны и сам игрок пока не комментировал эту ситауцию.

Ранее Хачанов снялся с турнира ATP 500 в Галле. Он заявил, что его беспокоят последствия травмы, полученной на «Ролан Гаррос».

Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля.

Источник: Wimbledon
Теннис
Wimbledon
Карен Хачанов
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