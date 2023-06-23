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Сегодня, 13:14

Селиваненко — о снятии Хачанова с Уимблдона: «Карен решил не усугублять травму»

Селиваненко прокомментировал снятие Хачанова с Уимблдона
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал новость о том, что российский теннисист Карен Хачанов снялся с Уимблдона.

«Очевидно, то, что его беспокоило в последнем матче на «Ролан Гаррос», оказалось сложнее, чем предполагалось. Карен вместе со своей командой принял решение не усугублять и взять паузу, чтобы спокойно восстановиться. В жизни каждого спортсмена время от времени происходят подобные вещи, и это неотъемлемая часть в карьере любого атлета», — приводит слова Селиваненко Sport24.

Ранее 27-летний россиянин снялся с турнира ATP 500 в Галле. Он заявил, что его беспокоят последствия травмы, полученной на «Ролан Гаррос». На турнире в Париже Хачанов дошел до четвертьфинала, где проиграл Новаку Джоковичу (6:4, 6:7 (0:7), 2:6, 4:6).

Уимблдон пройдет 3-16 июля. Хачанов последний раз играл на турнире в Лондоне в 2021 году. Тогда он добрался до четвертьфинала, в котором не смог обыграть канадца Дениса Шаповалова.

Источник: https://sport24.ru/tennis/news-2023-06-23-ochevidno-karen-reshil-ne-usugublyat-travmu-vitse-prezident-ftr-o-snyatii-khachanova-s-uimbldona
Теннис
Wimbledon
Карен Хачанов
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