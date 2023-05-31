Соболенко вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла соотечественницу Ирину Шиманович во втором круге «Ролан Гаррос».

Матч завершился со счетом 7:5, 6:2. Девушки провели на корте 1 час 27 минут.

2-я ракетка мира Соболенко 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету 214-й ракетки мира Шиманович 2 эйса, ни одной двойной и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

В третьем круге Соболенко встретится с победительницей матча Магдалена Фрех (Польша) — Камилла Рахимова (Россия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Ирина Шиманович (Белоруссия, Q) — 7:5, 6:2