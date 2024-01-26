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Сегодня, 09:06

Синнер — третий игрок, отдавший Джоковичу не более трех геймов в двух первых сетах матча турнира «Большого шлема»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Новак Джокович.
Фото Reuters

Итальянец Янник Синнер выиграл два первых сета в матче против первой ракетки мира серба Новака Джоковича в полуфинале Australian Open — 6:1, 6:2.

Синнер стал третьим теннисистом, которому удалось отдать не более трех геймов Джоковичу в первых двух сетах на турнире «Большого шлема». До него это делали Марат Сафин (Australian Open-2005, 2 гейма) и Рафаэль Надаль (Roland Garros-2020, 2 гейма).

Победитель матча Джокович — Синнер выйдет в финал Australian Open, в котором встретится с победителем другой полуфинальной пары Даниил Медведев (Россия) — Александр Зверев (Германия).

Финал турнира в одиночном мужском разряде пройдет в воскресенье, 28 января.

Джокович&nbsp;&mdash; Синнер. Джокович — Синнер: битва за финал Australian Open. Онлайн-трансляция матча

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