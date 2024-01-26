Синнер — третий игрок, отдавший Джоковичу не более трех геймов в двух первых сетах матча турнира «Большого шлема»

Итальянец Янник Синнер выиграл два первых сета в матче против первой ракетки мира серба Новака Джоковича в полуфинале Australian Open — 6:1, 6:2.

Синнер стал третьим теннисистом, которому удалось отдать не более трех геймов Джоковичу в первых двух сетах на турнире «Большого шлема». До него это делали Марат Сафин (Australian Open-2005, 2 гейма) и Рафаэль Надаль (Roland Garros-2020, 2 гейма).

Победитель матча Джокович — Синнер выйдет в финал Australian Open, в котором встретится с победителем другой полуфинальной пары Даниил Медведев (Россия) — Александр Зверев (Германия).

Финал турнира в одиночном мужском разряде пройдет в воскресенье, 28 января.