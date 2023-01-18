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Сегодня, 15:59

Шаповалов обыграл Дэниэла и вышел в третий круг Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Канадский теннисист Денис Шаповалов обыграл японца Таро Даниэла в матче второго круга Australian Open-2023.

Игра завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:3), 7:5, продолжительность — 2 часа 45 минут. В третьем круге турнира «Большого шлема» Шаповалов сыграет с победителем матча Хуберт Хуркач (Польша) — Лоренцо Сонего (Италия).

В другой встрече аргентинец Франсиско Черундоло обыграл француза Корантена Муте (3:6, 6:4, 6:2, 7:5) и следующим его соперником станет Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Денис Шаповалов (Канада, 20) — Таро Даниэль (Япония) — 6:3, 7:6 (7:3), 7:5

Франсиско Черундоло (Аргентина, 28) — Корантен Муте (Франция) — 3:6, 6:4, 6:2, 7:5

Таллон Грикспур (Нидерланды) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды, 32) — 6:4, 6:4, 6:4

Теннис
Australian Open
Денис Шаповалов
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