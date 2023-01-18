Потапова сыграет с испанкой Паррисас-Диас во втором круге Australian Open
Испанский теннисистка Нурия Паррисас-Диас обыграла Беатрис Хаддад Майю из Бразилии в первом круге Australian Open-2023.
Матч завершился со счетом 7:6 (13:11), 6:2. Следующей соперницей Паррисас-Диас станет россиянка Анастасия Потапова.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Нурия Паррисас-Диас (Испания) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 14) — 7:6 (13:11), 6:2
Чжан Шуай (Китай, 23) — Патрича Мария Тиг (Румыния) — 6:1, 4:6, 6:0
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