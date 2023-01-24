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Сегодня, 10:24

Тарпищев: «Хачанов играет на мировую десятку и должен туда вернуться»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты Карена Хачанова на Australian Open-2023.

«В прошлом году я говорил, что Карен играет на мировую десятку и должен туда вернуться. У него выпало много времени из-за пандемии. Он хороший семьянин, у него родился ребенок, было много других проблем. А сейчас он открыл себя и показывает лучший для себя теннис», — сказал Тарпищев «СЭ».

Ранее Хачанов вышел в полуфинал Australian Open, где встретится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Иржи Лехечка (Чехия).

Australian Open
Карен Хачанов
Шамиль Тарпищев
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