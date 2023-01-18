Селехметьева уступила Векич в первом круге Australian Open. Матч дважды прерывали из-за дождя

Российская теннисистка Оксана Селехметьева не смогла пройти во второй круг Australian Open.

В первом круге спортсменка уступила Донне Векич из Хорватии в трех сетах — 2:6, 6:2, 6:7 (7:10). Матч должен был состояться еще во вторник, 17 января, однако был прерван из-за дождя при счете 5:1 в пользу Векич на решающем тай-брейке.

Во втором круге Векич встретится с другой представительницей России, Людмилой Самсоновой.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Донна Векич (Хорватия) — Оксана Селехметьева (Россия, Q) — 6:2, 2:6, 7:6 (10:7)

Лорен Дэвис (США) — Данка Ковинич (Черногория) — 1:6, 7:5, 6:1