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Сегодня, 09:32

Надаль проиграл во втором круге Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Рафаэль Надаль.
Фото Reuters

Испанский теннисист Рафаэль Надаль проиграл американцу Маккензи Макдональду во втором круге Australian Open.

Матч завершился со счетом 4:6, 4:6, 5:7. Теннисисты провели на корте 2 часа 32 минуты.

Во втором сете матч был приостановлен при счете 4:6, 3:5. 36-летний испанец стал испытывать боль в левом бедре, поэтому принял решение вызвать медиков на корт. Затем Надаль покинул корт, уйдя в подтрибунное помещение.

2-я ракетка мира Надаль 6 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету 65-й ракетки мира Макдональда — 14 эйсов, 2 двойные и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.

Надаль является действующим чемпионом Australian Open. В 2022 году в финале он обыграл россиянина Даниила Медведева.

В третьем круге турнира «Большого шлема» Макдональд сыграет с победителем матча Далибор Сврчина (Чехия) — Йосихито Нисиока (Япония).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Маккензи Макдональд (США) — Рафаэль Надаль (Испания, 1) — 6:4, 6:4, 7:5

Фрэнсис Тиафо (США, 16) — Шан Цзюньчэн (Китай, Q) — 6:4, 6:4, 6:1

Теннис
Australian Open
Рафаэль Надаль
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