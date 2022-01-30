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Сегодня, 10:37

Сборная России поддержала Медведева перед игрой с Надалем с помощью видео сэйва Акинфеева в серии пенальти с Испанией

Сборная России по футболу поддержала теннисиста Медведева перед финалом Australian Open с Надалем
Иван Торопцев
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Сборная России по футболу поддержала теннисиста Даниила Медведева перед финалом Australian Open против испанца Рафаэля Надаля.

Пресс-служба национальной команды выложила в Twitter видео решающего пенальти в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании, который отразил Игорь Акинфеев.

«Удачи в матче с испанцем! Короткое мотивирующее видео для тебя перед финалом», — говорится в публикации.

Матч Медведева с Надалем состоится сегодня, 30 января. Начало — в 11.30 (мск). В случае победы россиянин впервые в карьере выиграет Australian Open.

Теннис
Australian Open
Сборная России по футболу
Даниил Медведев
Рафаэль Надаль
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