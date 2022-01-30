Сборная России поддержала Медведева перед игрой с Надалем с помощью видео сэйва Акинфеева в серии пенальти с Испанией

Сборная России по футболу поддержала теннисиста Медведева перед финалом Australian Open с Надалем

Сборная России по футболу поддержала теннисиста Даниила Медведева перед финалом Australian Open против испанца Рафаэля Надаля.

Пресс-служба национальной команды выложила в Twitter видео решающего пенальти в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании, который отразил Игорь Акинфеев.

«Удачи в матче с испанцем! Короткое мотивирующее видео для тебя перед финалом», — говорится в публикации.

Удачи в матче с испанцем, @DaniilMedwed ?



Короткое мотивирующее видео для тебя перед финалом #AusOpen



pic.twitter.com/0bJhZmpVTQ — Сборная России (@TeamRussia) January 30, 2022

Матч Медведева с Надалем состоится сегодня, 30 января. Начало — в 11.30 (мск). В случае победы россиянин впервые в карьере выиграет Australian Open.