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Сегодня, 10:00

Медведев — Надаль: смотреть прямую трансляцию финала Australian Open-2022

Сергей Ревенко
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото AFP

В воскресенье, 30 января, состоится финал Australian Open, в котором россиянин Даниил Медведев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем. Ориентировочное начало матча — после 11:30 по московскому времени.

В полуфинале Медведев был сильнее Стефаноса Циципаса (7:6, 4:6, 6:4, 6:1), а Надаль обыграл Маттео Берреттини (6:3, 6:2, 3:6, 6:3).

Последняя очная встреча между Медведевым и Надалем состоялась в Лондоне на Итоговом турнире в 2020 году, тогда россиянин одержал победу и сократил отставание в личном противостоянии до счета 1-3.

Следить за финалом можно будет в онлайн-трансляции на сайте «СЭ». Видеотрансляция в прямом эфире будет доступна на сайте Eurosport.

Даниил Медведев&nbsp;&mdash; Рафаэль Надаль. Даниил Медведев — Рафаэль Надаль: финал Australian Open. Онлайн-трансляция

Теннис
Даниил Медведев
Рафаэль Надаль
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