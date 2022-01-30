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Сегодня, 12:29

Медведев уверенно выиграл первый сет у Надаля в финале Australian Open

Иван Торопцев
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл первый сет у Рафаэля Надаля в финале Australian Open.

Партия продолжалась 42 минуты, россиянин выиграл со счетом 6:2. Медведев сделал 4 эйса, в то время как Надаль допустил 2 двойных ошибки и дважды всухую проиграл в геймах на своей подаче.

В случае победы Медведев впервые в карьере выиграет Australian Open.

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Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Рафаэль Надаль
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