Медведев уверенно выиграл первый сет у Надаля в финале Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл первый сет у Рафаэля Надаля в финале Australian Open.

Партия продолжалась 42 минуты, россиянин выиграл со счетом 6:2. Медведев сделал 4 эйса, в то время как Надаль допустил 2 двойных ошибки и дважды всухую проиграл в геймах на своей подаче.

В случае победы Медведев впервые в карьере выиграет Australian Open.

Медведев — Надаль: Даниил взял первый сет. Кто заберет титул на Australian Open? Онлайн-трансляция