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Сегодня, 03:02

Рублев, Шевченко и Котов сыграют свои первые матчи на Australian Open в воскресенье

Евгений Козинов
Корреспондент
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Андрей Рублев.
Фото AFP

В воскресенье, 14 января, свои первые матчи на Australian Open проведут Александр Шевченко, Павел Котов и Андрей Рублев. Они первыми из российских теннисистов сыграют на турнире.

В четверг, 11 января, состоялась жеребьевка основной сетки. В первом круге Шевченко сыграет с испанцем Хауме Мунаром, Котов встретится с французом Артуром Риндеркнешем, а Рублеву будет противостоять бразилец Тиагу Сейбот Уайлд.

Также на Australian Open выступят Даниил Медведев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин.

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Теннис
Australian Open
Александр Шевченко
Андрей Рублев
Павел Котов
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