Рублев, Шевченко и Котов сыграют свои первые матчи на Australian Open в воскресенье

В воскресенье, 14 января, свои первые матчи на Australian Open проведут Александр Шевченко, Павел Котов и Андрей Рублев. Они первыми из российских теннисистов сыграют на турнире.

В четверг, 11 января, состоялась жеребьевка основной сетки. В первом круге Шевченко сыграет с испанцем Хауме Мунаром, Котов встретится с французом Артуром Риндеркнешем, а Рублеву будет противостоять бразилец Тиагу Сейбот Уайлд.

Также на Australian Open выступят Даниил Медведев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин.