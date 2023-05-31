Рублев обыграл Муте и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг «Ролан Гаррос».
В матче второго круга 25-летний спортсмен обыграл француза Корантена Муте — 6:4, 6:2, 3:6, 6:3.
Встреча продолжалась 3 часа 1 минуту. Рублев сделал 6 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14. Муте сделал 2 эйса, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 5.
В следующем круге Рублев сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Андрей Рублев (Россия, 7) — Корантен Муте (Франция) — 6:4, 6:2, 3:6, 6:3
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