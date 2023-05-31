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Сегодня, 22:26

Рублев обыграл Муте и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Мария Гусева
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Андрей Рублев.
Фото Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг «Ролан Гаррос».

В матче второго круга 25-летний спортсмен обыграл француза Корантена Муте — 6:4, 6:2, 3:6, 6:3.

Встреча продолжалась 3 часа 1 минуту. Рублев сделал 6 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14. Муте сделал 2 эйса, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 5.

В следующем круге Рублев сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 7) — Корантен Муте (Франция) — 6:4, 6:2, 3:6, 6:3

Теннис
Roland Garros
Андрей Рублев
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