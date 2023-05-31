Рахимова вышла в третий круг «Ролан Гаррос» и сыграет с Соболенко
Российская теннисистка Камилла Рахимова вышла в третий круг «Ролан Гаррос».
В матче второго круга 21-летняя спортсменка обыграла польку Магдалену Фреш — 6:3, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 27 минут. Рахимова сделала 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Фреш 2 эйса, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.
В следующем круге Рахимова сыграет с Ариной Соболенко из Белоруссии.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Камилла Рахимова (Россия) — Магдалена Фрех (Польша) — 6:3, 6:4
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