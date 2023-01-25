Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 15:40

Рублев о поражении от Джоковича: «Я постараюсь набраться опыта и извлечь уроки»

Рублев прокомментировал поражение от серба Джоковича в четвертьфинале Australian Open 2023
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Андрей Рублев.
Фото Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал поражение от серба Новака Джоковича в четвертьфинале Australian Open-2023 — 1:6, 2:6, 4:6.

«У меня были тут большие победы. Как всегда, я постараюсь набраться опыта, извлечь уроки. Думаю, понятно, в каких вещах мне следует прибавить. Сейчас у меня будет достаточно времени на подготовку, особенно с ребятами из новой команды, которая у меня сейчас. Может, нам удастся здорово потренироваться в ближайшие две недели, прежде чем начнется сезон на закрытых кортах. Посмотрим. Надо умно распорядиться временем, усердно поработать и кое-что улучшить», — сказал Рублев на пресс-конференции.

Это поражение стало для россиянина 7 из 7 в четвертьфиналах на турнирах «Большого шлема» в карьере.

Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
2
0
Читайте также
Евгения Медведева высказалась об уровне российского футбола
Россия в УЕФА: пока плейОFF. Возвращение в евротурниры не будет простым
Правительство ФРГ подтвердило решение об отправке Украине танков Leopard 2
Полянский объяснил, почему над Киевом кружат тучи воронов
Мальчик из Бангладеш случайно уплыл в Малайзию во время игры в прятки
Журналист Блюменталь рассказал об ответе Шольца США на теракты на «Северных потоках»
Материалы сюжета: Australian Open 2023: Рублев и Хачанов в топ-8, вылет Медведева и Надаля
Чесноков считает, что у Хачанова есть хорошие шансы в матче против Циципаса
Все-таки попал под каток. Рублев не смог навязать борьбу Джоковичу
Рублев против Джоковича: невероятные эмоции, плакаты на трибунах и красный закат над Мельбурном
Джокович о победе над Рублевым: «Счет первых двух сетов не отражает правду»
Рублев проиграл 7 из 7 четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема» в карьере
Джокович вышел в 44-й полуфинал на турнирах «Большого шлема» — он уступает лишь Федереру
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джокович о победе над Рублевым: «Счет первых двух сетов не отражает правду»

Чесноков считает, что у Хачанова есть хорошие шансы в матче против Циципаса
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости