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Сегодня, 14:31

Рублев проиграл 7 из 7 четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема» в карьере

Руслан Минаев
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Андрей Рублев.
Фото Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл сербу Новаку Джоковичу в четвертьфинале Australian Open 2023 — 1:6, 2:6, 4:6.

Таким образом, 25-летний россиянин проиграл все 7 четвертьфиналов турниров «Большого шлема», в которых принимал участие.

Рублев доходил до 1/4 финала на Australian Open в 2021 и 2023 годах, на «Ролан Гаррос» — в 2020 и 2022 годах и трижды на US Open — в 2017, 2020 и 2022 годах.

Рублев, который располагается на 6-й строчке ATP стал самым высокорейтинговым игроком, не доходившим до полуфинала на турнирах «Большого шлема».

Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
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