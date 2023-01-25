Джокович о победе над Рублевым: «Счет первых двух сетов не отражает правду»

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублевым в четвертьфинале Australian Open-2023 — 6:1, 6:2, 6:4.

«Был ли этот матч для меня лучшим в сезоне? Второй по качеству. Очень близок к предыдущему. Чрезвычайно доволен игрой. Я был очень надежен на задней линии, люблю играть в этих условиях и на этом корте. Для меня это особенное место.

Сегодня было ветрено, нужно было адаптироваться. Когда я разминался, таких порывов не было — особенно сильными они были с одной стороны. Так что нужно было тщательнее выбирать удары, лучше открывать корт.

Думаю, что счет первых двух сетов не отражает правду о матче. У нас были упорные геймы. Андрей — отличный игрок, у него один из самых сильных форхендов в туре. Просто все самые важные розыгрыши остались за мной», — сказал серб после игры.

Для серба это 26-я победа на AO подряд. Он догнал по этому показателю Андре Агасси и разделяет с ним первую строчку.

Для Джоковича это 10-й выход в полуфинал AO в карьере. За выход в финал в этом году он сыграет с американцем Томми Полом.