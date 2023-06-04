Мирра Андреева: «Следующим турниром должен быть «Уимблдон», но я пока не получила визу»

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева подвела итоги «Ролан Гаррос».

В третьем круге она проиграла шестой ракетке мира Коко Гауфф — 7:6(5), 1:6, 1:6.

«Первый сет длился час. А для победы в матче недостаточно взять один сет. Я пыталась играть, но что-то не получалось. Я расстраивалась и уже думала не о матче, а о своих ошибках. Слишком в это погрузилась. После того, как я выиграла первый сет, я поняла, что могу выиграть и матч. В начале я просто играла, но после этого занервничала, боялась упустить возможность. Это было ошибкой. Нужно было просто и дальше играть.

Могу извлечь много положительного. Прошла квалификацию, выиграла пару отличный матчей. И сегодня было много хорошего. Сейчас нужно просто дальше работать. Я осознаю и исправлю свои ошибки. Надеюсь, дальше все будет хорошо», — сказала Андреева на пресс-конференции.

Также она заявила, что хочет сыграть на Уимблдоне.

«У меня есть ограничения по количеству турниров, так что следующим должен быть Уимблдон. Но я пока не получила визу — посмотрим, смогу ли я сыграть. Если нет, мы просто выберем другие турниры. Может быть, поиграю турниры ITF. Пока не знаю», — сказала Мирра.