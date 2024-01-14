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Призмич: «Джокович сделал мне много комплиментов после матча, это очень важно для меня»

Алина Савинова
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Хорватский теннисист Дино Призмич поделился впечатлениями от матча с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем в рамках первого круга Открытого чемпионата Австралии-2024.

«Я горжусь собой, потому что доволен тем, как играл. Это мой дебют в основной сетке турнира «Большого шлема», я просто хотел насладиться игрой на корте против лучшего игрока всех времен. Думаю, я многому научился у Новака. Джокович сделал мне много комплиментов, это очень важно для меня, я очень ценю это. Стадион был полон, люди были в восторге, я просто хотел продемонстрировать свои навыки с лучшей стороны», — сказал спортсмен.

Джокович победил 18-летнего Призмича в четырех сетах со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. Во втором круге серб сыграет с победителем пары Алексей Попырин (Австралия) — Марк Полманс (Австралия, WC).

Источник: https://www.tennismajors.com/australian-open-news/novaks-compliments-are-a-huge-deal-for-me-prizmic-speaks-after-djokovic-display-736934.html
Теннис
Australian Open
Новак Джокович
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