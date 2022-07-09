Эбден и Перселл выиграли Уимблдон в мужском парном разряде

Австралийские теннисисты Мэттью Эбден и Макс Перселл выиграли Уимблдон в мужском парном разряде.

В финале Эбден и Перселл победили хорватов Николу Мектича и Мате Павича — 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 4:6, 6:4, 7:6 (10:2).

Эбден и Перселл впервые в карьере выиграли турнир Большого шлема в мужском парном разряде. До этого лучшим результатом Эбдена был выход в финал «Ролан Гаррос» в 2022 году, Перселл выходил в финал французского турнира дважды (2020, 2022).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Парный разряд

Финал

Мэттью Эбден/Макс Перселл (Австралия, 14) — Никола Мектич/Мате Павич (Хорватия, 2) — 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 4:6, 6:4, 7:6 (10:2)