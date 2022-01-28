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Сегодня, 14:38

Тарпищев — о победе Медведева: «Если бы не психологический надлом, счет был бы 3:0»

Тарпищев высказался о победе Медведева над Циципасом в полуфинальном матче Australian Open
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу российского теннисиста Даниила Медведева в полуфинальном матче Australian Open над греком Стефаном Циципасом (7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1).

«Даня все правильно делал. Против Циципаса главное — справиться с подачей. Он ее хорошо принимал. Даня хорошо подавал свою подачу, нужно было оставить его сзади. Он это и делал. Циципас пробовал выигрывать очки коротким способом, а это энергозатратно. Счет был бы 3:0, если бы не надлом в психологическом плане. Даня выиграл закономерно. Не было сомнений в победе уже после третьего сета. Все закономерно», — сказал Тарпищев «СЭ».

Также Тарпищев поделился ожиданиями от финального матча Медведева против Надаля.

«По такой игре, если Даня сохранит тот настрой, который был сегодня, то у Дани есть преимущество», — сказал Тарпищев «СЭ».

В финале Медведев встретится с испанцем Рафаэлем Надалем, который ранее выиграл у итальянца Маттео Берреттини (6:3, 6:2, 3:6, 6:3). Матч между Медведевым и Надалем состоится в воскресенье, 30 января. Начало запланировано на 11.30 (мск).

Даниил Медведев
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