Медведев: «После счета 5:4 в мою пользу в третьем сете я нашел свою игру, а у Циципаса как будто кончились силы»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свою победу над греком Стефаносом Циципасом (7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1) в полуфинале Australian Open.

«Иногда теннисные матчи бывают очень равными и все решают нюансы. Где-то я мог сделать брейк, где-то Стефанос, но после счета 5:4 в свою пользу в третьем сете я нашел свою игру, нашел момент, стал лучше читать подачу Циципаса, сделал несколько классных и важных обводок. Потом было такое ощущение, что Стефанос потерял силы и у него уже не было энергии, чтобы продолжать играть, а я, наоборот, прибавил. Кажется, если бы матч продолжался, то я был бы еще свежее, чем в начале.



Как я себя чувствую с учетом того, что провел почти 5-часовой четвертьфинал до этого? После матча с Оже-Альяссимом я говорил с тренером и спросил его: «Что делать?». Я сидел в раздевалке и не мог пошевелиться. Мы провели восстановительные процедуры, на следующий день я проснулся, открыл глаза и подумал: «Что ж, вроде все не так плохо. Кое-что болит, но все не так плохо, как я думал». Я был более уставшим, чем обычно. Слава богу, что я играл не 5 часов и быстрее смогу восстановиться к финалу», — сказал Медведев во время послематчевого интервью.

В финале Australian Open Медведев встретится с испанцем Рафаэлем Надалем. Матч состоится в воскресенье, 30 января, начало запланировано на 11.30 (мск).