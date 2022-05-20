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Сегодня, 22:30

Чесноков считает, что от решения АТР лишить Уимблдон рейтинговых очков страдают игроки

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Бывший российский теннисист Андрей Чесноков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение ATP лишить рейтинговых очков Уимблдонский турнир в 2022 году из-за недопуска россиян.

«Могу сказать, что в основном страдают от этого решения игроки. Это бьет в основном по игрокам. Мне очень жалко. Если бы это ударило по самому Уимблдону конкретно, как битой по голове, вот это было бы здорово. Мне кажется, не самое идеальное решение», — сказал Чесноков корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

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Ранее Всеанглийский клуб (AELTC) принял решение отстранить теннисистов из России и Белоруссии от участия в Уимблдоне.

Против отстранения выступили Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), Женская теннисная ассоциация (WTA) и звезды тенниса.

Турнир пройдет с 27 июня по 10 июля.

Теннис
Wimbledon
Андрей Чесноков
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