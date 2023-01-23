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Сегодня, 07:55

Плишкова: «Соболенко — большой фаворит Australian Open»

Сергей Разин
корреспондент
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Чешская теннисистка Каролина Плишкова поделилась ожиданиями от возможной встречи на Australian Open с Ариной Соболенко из Белоруссии.

«Соболенко — большой фаворит. Мне кажется, в последнее время она неплохо играет в теннис. Она всегда будет жесткой, потому что у нее важная игра», — приводит слова Плишковой WTA.

Плишкова в четвертьфинале встретится с Магдой Линетт из Польши. Победительница встречи выйдет на победительницу матча Арина Соболенко — Донна Векич (Хорватия).

Australian Open
Арина Соболенко
Каролина Плишкова
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