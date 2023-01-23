Плишкова: «Соболенко — большой фаворит Australian Open»

Чешская теннисистка Каролина Плишкова поделилась ожиданиями от возможной встречи на Australian Open с Ариной Соболенко из Белоруссии.

«Соболенко — большой фаворит. Мне кажется, в последнее время она неплохо играет в теннис. Она всегда будет жесткой, потому что у нее важная игра», — приводит слова Плишковой WTA.

Плишкова в четвертьфинале встретится с Магдой Линетт из Польши. Победительница встречи выйдет на победительницу матча Арина Соболенко — Донна Векич (Хорватия).