Australian Open, 1/8 финала: Рублев — Руне, Соболенко — Бенчич и другие матчи

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Расписание и результаты матчей 1/8 финала Australian Open 2023 в одиночном разряде в понедельник, 23 января.

Открытый чемпионат Австралии-2023

Мужчины, одиночный разряд. 1/8 финала

Бен Шелтон (США) — Джеффри Джон Вольф (США)

Андрей Рублев (Россия) — Хольгер Руне (Дания) — не ранее 06.30 мск

Роберто Баутиста Агут (Испания) — Томми Пол (США)

Алекс Де Минаур (Австралия) — Новак Джокович (Сербия)

Женщины, одиночный разряд. 1/8 финала

Арина Соболенко (Белоруссия) — Белинда Бенчич (Швейцария)

Донна Векич (Хорватия) — Линда Фрухвиртова (Чехия)

Магда Линетт (Польша) — Каролин Гарсия (Франция)

Каролина Плишкова (Чехия) — Чжан Шуай (Китай)

Расписание и все результаты Australian Open 2023 — здесь