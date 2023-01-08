Australian Open, 1/8 финала: Рублев — Руне, Соболенко — Бенчич и другие матчи
Расписание и результаты матчей 1/8 финала Australian Open 2023 в одиночном разряде в понедельник, 23 января.
Открытый чемпионат Австралии-2023
Мужчины, одиночный разряд. 1/8 финала
Бен Шелтон (США) — Джеффри Джон Вольф (США)
Андрей Рублев (Россия) — Хольгер Руне (Дания) — не ранее 06.30 мск
Роберто Баутиста Агут (Испания) — Томми Пол (США)
Алекс Де Минаур (Австралия) — Новак Джокович (Сербия)
Женщины, одиночный разряд. 1/8 финала
Арина Соболенко (Белоруссия) — Белинда Бенчич (Швейцария)
Донна Векич (Хорватия) — Линда Фрухвиртова (Чехия)
Магда Линетт (Польша) — Каролин Гарсия (Франция)
Каролина Плишкова (Чехия) — Чжан Шуай (Китай)
Расписание и все результаты Australian Open 2023 — здесь
Новости