Плишкова обыграла Чжан Шуай и вышла в четвертьфинал Australian Open
Чешская теннисистка Каролина Плишкова в 1/8 финала Australian Open обыграла китаянку Чжан Шуай со счетом 6:0, 6:4.
Встреча продолжалась 57 минут. На счету чешки 12 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнта из 6.
В четвертьфинале Плишкова встретится с победительницей матча Каролин Гарсия (Франция) — Магда Линетт (Польша).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Каролина Плишкова (Чехия, 30) — Чжан Шуай (Китай, 23) — 6:0, 6:4
Новости