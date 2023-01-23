Плишкова обыграла Чжан Шуай и вышла в четвертьфинал Australian Open

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Чешская теннисистка Каролина Плишкова в 1/8 финала Australian Open обыграла китаянку Чжан Шуай со счетом 6:0, 6:4.

Встреча продолжалась 57 минут. На счету чешки 12 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнта из 6.

В четвертьфинале Плишкова встретится с победительницей матча Каролин Гарсия (Франция) — Магда Линетт (Польша).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Каролина Плишкова (Чехия, 30) — Чжан Шуай (Китай, 23) — 6:0, 6:4